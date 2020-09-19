Xiaomi может выпустить первый смартфон Redmi со 108-Мп камерой

Сертификацию прошла модель под номером M2007J17C. Её кодовое название — Gaauguin. Источники утверждают, что в качестве основного датчика изображения камеры у новинки будет использоваться 108-Мп сенсор. Кроме того, по заверениям инсайдеров, данная модель станет самой дешёвой у Xiaomi с подобной камерой.

Поскольку в сегменте бюджетных смартфонов Xiaomi работает бренд Redmi, логично предположить, что под этой маркой и выйдет новый смартфон. До сих пор единственными устройствами китайского производителя с датчиками на 100 Мп были смартфоны Mi 10, Mi 10 Pro и Mi CC9 Pro.