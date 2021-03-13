Xiaomi может выпустить самый тонкий 5G смартфон

Причем учитывая характеристики устройства, им может оказаться Xiaomi Mi 11 Lite. Габариты этого смартфона составляют 160,53 х 75,72 х 6,81 мм. Что касается емкости аккумулятора, она составляет 4150 мАч. Работать аппарат будет на базе 5-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 775G. Потенциальный Xiaomi Mi 11 Lite получит 6,55-дюймовый дисплей, а работать будет под управлением Android 11.