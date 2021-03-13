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Xiaomi может выпустить самый тонкий 5G смартфон
Им может оказаться Xiaomi Mi 11 Lite
Стало известно, что Xiaomi планирует выпустить самый тонкий 5G смартфон. Соответствующий аппарат нашли в базе данных китайского регулятора под модельным номером K9 (M2101K9C).
Причем учитывая характеристики устройства, им может оказаться Xiaomi Mi 11 Lite. Габариты этого смартфона составляют 160,53 х 75,72 х 6,81 мм. Что касается емкости аккумулятора, она составляет 4150 мАч. Работать аппарат будет на базе 5-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 775G. Потенциальный Xiaomi Mi 11 Lite получит 6,55-дюймовый дисплей, а работать будет под управлением Android 11.
Напомним, что нескольким ранее мы писали о стоимость Xiaomi Mi 11 Lite на европейском рынке. Так, устройство оценили в 410 евро или в переводе на российскую валюту 35,9 тыс рублей.