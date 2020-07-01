Xiaomi может выпустить смартфон с маленьким экраном

Согласно информации источника, Xiaomi если и выпустит такую модель, то под брендом Redmi. Директор по новой продукции компании Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas) рассказал, что пока производитель изучает спрос на маленькие смартфоны, чтобы принять решение о выпуске.

Томас также упомянул, что на рынке единственным заметным смартфоном с небольшим экраном в последнее время был только iPhone 11 Pro (5,8 дюйма). Представитель Xiaomi добавил, что в угоду компактному размеру в будущем устройстве придётся пожертвовать некоторыми функциями.