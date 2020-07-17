Xiaomi может выпустить смартфон с «супераккумулятором»

Как сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo, новый флагманский смартфон Xiaomi будет объединять в себе сверхбыструю зарядку как минимум на 100 Вт и ёмкую батарею. По его словам, работа новинки доказывает, что эти две технологии хорошо сочетаются. К сожалению, источник не назвал конкретный показатель ёмкости аккумулятора.

Однако смартфоны серии Xiaomi Mi Max 3, например, поставляются с батареями почти на 6000 мАч. И это самый большой показатель для смартфонов компании. То есть от будущей новинки можно ожидать аккумулятор ёмкостью больше 6000 мАч. Анонс устройства может случиться уже скоро.