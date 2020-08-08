Xiaomi может выпустить спецверсию будущего флагмана с подэкранной камерой

Ранее инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что «Xiaomi Mi 10 Ultra шокирует мир». Затем другой информатор Росс Янг (Ross Young) сообщил, что смартфон может стать первым в мире коммерческим устройством, у которого фронтальная камера спрятана под дисплеем. Правда, шокирует Xiaomi Mi 10 Ultra не этим, а своим маленьким объёмом поставок. Стоит отметить, что вчера глава компании заявил, что она подготовила достаточные запасы смартфона.

В сети также циркулируют рендеры Mi 10 Ultra, на которых видны отверстия в экране под фронтальную камеру. Поэтому можно предположить, что будет представлена специальная версия флагмана с подэкранной камерой в ограниченном объёме. Но пока это лишь размышления.