Xiaomi на видео показала детали создания смартфонов

Лэй Цзюнь впервые рассказал о Xiaomi Labs пару месяцев назад. Лаборатория находится в Xiaomi Science and Technology Park в районе Хайдянь, Пекин. В Xiaomi Labs расположены около 123 комнат, более 90 из которых используются в качестве лабораторий для мобильных телефонов.

Там готовятся к продажам и проходят тесты 200 смартфонов. Тестирование длится около месяца, прежде чем модели станут доступны на рынке. Устройства проходят длительные испытания, которые помогают обеспечить стабильность их работы и найти вероятные проблемы при длительном использовании.