Xiaomi начала глобальное обновление до Android 16: кому повезло

Опубликовано 07 июля 2025, 16:301 мин.
Xiaomi начала глобальное обновление до Android 16: кому повезлоС новой оболочкой HyperOS 2.3
Xiaomi начала глобальное обновление до Android 16. Xiaomi начала распространение стабильной версии Android 16 под фирменной оболочкой HyperOS 2.3. Обновление стало доступно пользователям по всему миру и первым его получает флагманская серия Xiaomi 15.
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Забавно, что это одно из первых устройств, где Android 16 выходит сразу в стабильной версии, а не через бету.
Обновление будет распространяться поэтапно. Сначала его получат модели серии Xiaomi 15, а в ближайшие недели — и другие совместимые устройства. Такой подход позволяет убедиться, что прошивка работает стабильно на разных моделях и в разных регионах.
Обновление приносит улучшенную производительность, более плавные анимации и общую стабильность системы. Xiaomi отмечает, что новая система стала быстрее и отзывчивее.