Xiaomi начала массовое производство флагманского Xiaomi 12

Теперь же стало известно, что китайский бренд и вправду вовсю готовится к анонсу долгожданного флагмана — Xiaomi 12. По последним данным, компания уже запустила массовое производство новинки на базе чипа Snapdragon 989 от Qualcomm.

Учитывая, что анонс и релиз смартфона ожидается лишь в декабре, у Xiaomi ещё достаточно времени, чтобы пополнить складские запасы достаточным количеством аппаратов.

Напомним, что прежние «утечки» от инсайдеров предсказали появление сразу нескольких моделей Xiaomi 12. Помимо вполне ожидаемых Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra, компания может представить и «внезапный» Xiaomi 12 mini.

Отметим также, что самые свежие слухи говорят о заметном обновлении дизайна задней панели грядущей флагманской линейки.