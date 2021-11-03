Xiaomi начала переносить выход новых смартфонов на 2022 год из-за нехватки комплектующих

Xiaomi 12 построен на основе однокристального чипа Snapdragon 898. Смартфон будет иметь очень высокое соотношение экрана и площади передней панели, узкие рамки, а также будет изогнут по боковым граням.

Отверстие для камеры будет выглядеть меньше по сравнению с предыдущими поколениями за счёт тонких рамок и будет расположено по центру. Гаджет будет оборудован экраном LTPO с функцией адаптивной регулировки частоты обновления от 1 до 120 Гц.

Предположительно, смартфоны линейки Xiaomi 12 получат аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, с беспроводной зарядкой 50 Вт и мощностью 120 Вт.

При этом запуск производства смартфонов Xiaomi 12 Pro и 12 Ultra состоится в следующем году из-за нехватки комплектующих. Когда именно они будут представлены, неизвестно. Речь идёт о том, что не ранее середины следующего года, но пока эта информация не подтверждена.