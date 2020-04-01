Xiaomi начала поднимать цены на смартфоны на одном из важнейших рынков

Сначала компания анонсировала повышение цен, объяснив их ростом налога на товары и услуги (GST) с 12% до 18%. Дело в том, что новые правила вступили в силу именно 1 апреля 2020 года. Xiaomi разъяснила своим клиентам, что политика компании по поддержанию прибыли не позволяет ей оставить цену на смартфоны прежней.

Список с новыми ценами получило издание 91mobiles. Сообщается, что в него попали как смартфоны Redmi, так и основные линейки Xiaomi. Устройства подорожали на сумму в пределах 2000 рупий (примерно 2000 рублей). Это касается моделей Redmi Note 8 Pro, Mi A3, Redmi K20, Redmi Note 9 Pro, Redmi 8A.

Стоит отметить, что Xiaomi уделяет много внимания продвижению смартфонов на индийской рынке. В частности, именно в Индии развивается ещё один бренд компании — POCO.