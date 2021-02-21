Xiaomi начала превращать старые смартфоны в настенные картины

Такую опцию предлагает фирменный магазин Xiaomi Mall. Сотрудники разбирают смартфон на части и обрамляют панель с разложенными компонентами деревянной рамкой. Также в картину добавляют подписи и изображения.

Пока компания работает только с шестью моделями смартфонов — Xiaomi Mi 1, Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix. Пользователи могут выбрать шесть стилей оформления: стандартный, «ностальгический», антикварный, простой, «китайский красный» и «технологический синий». Помимо этого, они могут выбрать варианты компоновки.