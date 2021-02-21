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Сегодня в 12:47
Xiaomi начала превращать старые смартфоны в настенные картины
Если старый телефон слишком дорог
Компания Xiaomi запустила в Китае сервис по превращению старых смартфонов в настенные картины. Может понравиться тем, кому очень дорог старый аппарат.
Такую опцию предлагает фирменный магазин Xiaomi Mall. Сотрудники разбирают смартфон на части и обрамляют панель с разложенными компонентами деревянной рамкой. Также в картину добавляют подписи и изображения.
Пока компания работает только с шестью моделями смартфонов — Xiaomi Mi 1, Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix. Пользователи могут выбрать шесть стилей оформления: стандартный, «ностальгический», антикварный, простой, «китайский красный» и «технологический синий». Помимо этого, они могут выбрать варианты компоновки.
Изготовление картины стоит $30. Перед сдачей смартфона нужно извлечь SIM-карту, сделать резервную копию, а затем удалить все данные.