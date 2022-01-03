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Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалюту

Компания запустила свой первый NFT
Совсем недавно Xiaomi официально представила новые смартфоны Xiaomi 12. Однако через несколько дней после презентации китайский гигант решил выпустить ещё одну новинку: первый NFT.
Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалюту

NFT — это невзаимозаменяемые токены, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном. Xiaomi решила выпустить токен в честь нового флагмана, оснащённого процессором Snapdragon 8 Gen 1.

NFT Xiaomi — это яйцо дракона, центральная фигура китайской иконографии. По сути, предметом владения тут выступает картинка. Помимо яйца на ней можно увидеть и сам новый смартфон, и другие элементы.

Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалюту

По сути, рынок NFT не имеет региональных ограничений, соответственно данное яйцо можно приобрести за криптовалюту.

Источник: Xiaomi Today
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