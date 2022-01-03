Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалюту

Телефоны
Сегодня в 15:36
1 мин.
Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалютуКомпания запустила свой первый NFT
Совсем недавно Xiaomi официально представила новые смартфоны Xiaomi 12. Однако через несколько дней после презентации китайский гигант решил выпустить ещё одну новинку: первый NFT.
NFT — это невзаимозаменяемые токены, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном. Xiaomi решила выпустить токен в честь нового флагмана, оснащённого процессором Snapdragon 8 Gen 1.
NFT Xiaomi — это яйцо дракона, центральная фигура китайской иконографии. По сути, предметом владения тут выступает картинка. Помимо яйца на ней можно увидеть и сам новый смартфон, и другие элементы.
По сути, рынок NFT не имеет региональных ограничений, соответственно данное яйцо можно приобрести за криптовалюту.
Источник: Xiaomi Today