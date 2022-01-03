Xiaomi начала продавать картинку со смартфоном и фирменным логотипом за криптовалюту

NFT — это невзаимозаменяемые токены, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном. Xiaomi решила выпустить токен в честь нового флагмана, оснащённого процессором Snapdragon 8 Gen 1.

NFT Xiaomi — это яйцо дракона, центральная фигура китайской иконографии. По сути, предметом владения тут выступает картинка. Помимо яйца на ней можно увидеть и сам новый смартфон, и другие элементы.