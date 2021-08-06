Xiaomi начала продавать смартфоны за криптовалюту

Теперь этими криптовалютами, а также Tether и Dash, можно расплатиться за смартфоны, умные часы и другие устройства. Xiaomi заключила партнёрское соглашение с швейцарский провайдером платёжных криптовалютных услуг Utrust.

Как заявил руководитель отдела маркетинга Mi Store Portugal: «Xiaomi — технологичный, инновационный и прорывной бренд». Поэтому он всегда хочет быть на шаг впереди.

Стоит отметить, что Португалия — одна из стран, которую считают дружественной к криптовалюте из-за налогового законодательства.

Ранее Samsung запустила собственный блокчейн-кошелёк, но магазины компании ещё не начали принимать криптовалюту.