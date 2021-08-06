Xiaomi начала продавать смартфоны за криптовалюту

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Сегодня в 14:16
Xiaomi начала продавать смартфоны за криптовалютуПока только в Португалии
СМИ сообщили, что Xiaomi начала принимать криптовалютные платежи в Португалии. Официальный ретейлер компании в стране — Mi Store Portugal — решил довериться известным валютам, таким как биткойн и Ethereum.
Теперь этими криптовалютами, а также Tether и Dash, можно расплатиться за смартфоны, умные часы и другие устройства. Xiaomi заключила партнёрское соглашение с швейцарский провайдером платёжных криптовалютных услуг Utrust.
Как заявил руководитель отдела маркетинга Mi Store Portugal: «Xiaomi — технологичный, инновационный и прорывной бренд». Поэтому он всегда хочет быть на шаг впереди.
Стоит отметить, что Португалия — одна из стран, которую считают дружественной к криптовалюте из-за налогового законодательства.
Ранее Samsung запустила собственный блокчейн-кошелёк, но магазины компании ещё не начали принимать криптовалюту.