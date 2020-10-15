Xiaomi начала продавать в России недорогой Poco X3 NFC со скидками

Распродажа началась сегодня и закончится 18 октября в 23:59 по московскому времени. Poco X3 NFC в комплектации 6 ГБ + 128 ГБ во время акции стоит 19 990 рублей вместо 21 990. А в версии с 6 ГБ + 64 ГБ — 18 490 рублей вместо 19 990. То есть скидка составляет 2000 рублей и 1500 рублей соответственно.

Poco X3 NFC оснащён IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма, поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, имеет порт USB Type-C и аудиоразъём 3,5 мм, защищён от воды и пыли по стандарту IP53.