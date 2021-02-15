Xiaomi начала распродажу в честь Дня защитника Отечества в России

Компания обещает скидки до 4000 рублей. Чтобы получить скидку, нужно использовать промокод «FEB2021» при оформлении заказа. Для некоторых моделей есть свои промокоды. Все они указаны на странице акции. Например, смартфон Redmi 9 можно приобрести со скидкой две тысячи рублей за 9 990 рублей.

Скидка в четыре тысячи рублей действует на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. На распродаже их можно купить по цене от 40 990 рублей вместо 44 990 рублей. Также в подарок к смартфонам предлагаются рюкзак и фитнес-браслет.