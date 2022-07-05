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Xiaomi начала собирать смартфоны во Вьетнаме

Сейчас она делает это в Китае и Индии
Xiaomi начала производство своих смартфонов во Вьетнаме. Эти устройства затем будут экспортироваться на другие рынки Юго-Восточной Азии.
Xiaomi начала собирать смартфоны во Вьетнаме

Согласно информации журналистов, китайский технологический гигант будет экспортировать телефоны, произведённые во Вьетнаме, в другие страны, такие как Малайзия и Таиланд. Таким образом, Xiaomi надеется закрепиться на рынке, который, как ожидается, будет расти. Компания также стремится догнать своего конкурента Samsung Electronics. Южнокорейский бренд в настоящее время является самым популярным во Вьетнаме.

По сообщениям местных СМИ, китайская компания доверила производство DBG Technology из Гонконга. Этот завод занимает площадь около 200 000 квадратных метров. Помимо смартфонов, это предприятие также будет заниматься производством оборудования для передачи данных и печатных плат.

На данный момент Xiaomi в основном производит свои смартфоны в Китае и Индии.

Источник:Gizmochina
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