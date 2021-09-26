Телефоны
Сегодня в 14:56
1 мин.

Xiaomi начала тайно замедлять работу приложений и игр в дорогих смартфонах из-за перегрева процессора

Но всё тайное становится явным
Автор издания AnandTech провёл эксперименты и понял, что Xiaomi использует некоторые хитрости, чтобы добиться хороших результатов в тестах смартфона Xiaomi 11T. Такое поведение компании специалист осуждает.
Xiaomi начала тайно замедлять работу приложений и игр в дорогих смартфонах из-за перегрева процессора

Проводя обзор смартфона 11T Pro, автор протестировал его в бенчмарке 3DMark, замаскировав рабочую нагрузку под игру Genshin Impact. Он обнаружил, как сам отмечает, шокирующее открытие: смартфон полностью ограничивает пиковую производительность в игре, чтобы избежать перегрева. Благодаря таким манипуляциям температура телефона не превышает 37 градусов по Цельсию.

На графике видно, как различается производительность 11T Pro при «разных» нагрузках

На графике видно, как различается производительность 11T Pro при «разных» нагрузках

AnandTech

Автор далее заметил, что в анонимных приложениях 11T Pro работает на полную мощь вне зависимости от температуры до тех пор, пока не выдаст предупреждение о перегреве. На графике выше видно, как падает производительность в Genshin Impact по сравнению с неидентифицируемой телефоном нагрузкой — почти на 45%! Автор заявил, что процессор в 11T Pro вообще не троттлит (не пропускает машинные такты, чтобы защититься от повреждения при перегреве).

При запуске 3DMark с «анонимным» ID вместо стандартного процессор Snapdragon 888 в Xiaomi 11T Pro перегревается в процессе тестирования и снижает производительность

При запуске 3DMark с «анонимным» ID вместо стандартного процессор Snapdragon 888 в Xiaomi 11T Pro перегревается в процессе тестирования и снижает производительность

AnandTech

Таким образом Xiaomi делает результаты тестов необъективными. Если есть какие-то ограничения, то они должны быть показаны пользователям. Но этого не происходит.