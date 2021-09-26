Xiaomi начала тайно замедлять работу приложений и игр в дорогих смартфонах из-за перегрева процессора

Xiaomi начала тайно замедлять работу приложений и игр в дорогих смартфонах из-за перегрева процессораНо всё тайное становится явным
Проводя обзор смартфона 11T Pro, автор протестировал его в бенчмарке 3DMark, замаскировав рабочую нагрузку под игру Genshin Impact. Он обнаружил, как сам отмечает, шокирующее открытие: смартфон полностью ограничивает пиковую производительность в игре, чтобы избежать перегрева. Благодаря таким манипуляциям температура телефона не превышает 37 градусов по Цельсию.
AnandTech
Автор далее заметил, что в анонимных приложениях 11T Pro работает на полную мощь вне зависимости от температуры до тех пор, пока не выдаст предупреждение о перегреве. На графике выше видно, как падает производительность в Genshin Impact по сравнению с неидентифицируемой телефоном нагрузкой — почти на 45%! Автор заявил, что процессор в 11T Pro вообще не троттлит (не пропускает машинные такты, чтобы защититься от повреждения при перегреве).
AnandTech
Таким образом Xiaomi делает результаты тестов необъективными. Если есть какие-то ограничения, то они должны быть показаны пользователям. Но этого не происходит.