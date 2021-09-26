Xiaomi начала тайно замедлять работу приложений и игр в дорогих смартфонах из-за перегрева процессора

Автор далее заметил, что в анонимных приложениях 11T Pro работает на полную мощь вне зависимости от температуры до тех пор, пока не выдаст предупреждение о перегреве. На графике выше видно, как падает производительность в Genshin Impact по сравнению с неидентифицируемой телефоном нагрузкой — почти на 45%! Автор заявил, что процессор в 11T Pro вообще не троттлит (не пропускает машинные такты, чтобы защититься от повреждения при перегреве).