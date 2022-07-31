Xiaomi начала тестировать фирменную прошивку на самой свежей Android 13

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Xiaomi начала тестировать фирменную прошивку на самой свежей Android 13Вышла MIUI 13.1
Стало известно, что Xiaomi без лишнего шума начала тестировать новую прошивку MIUI 13 на базе ещё не выпущенной Android 13. В качестве тестовых стендов используются смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro.
Сообщается, что Xiaomi выпустила минорное обновление MIUI с индексом 13.1. Интересно, что до этого все ждали версию 13.5. Официального анонса прошивки не было — просто смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получили последнюю версию оболочки.
Какие нововведения реализованы в MIUI 13.1 пока не ясно. Также есть мнение, что MIUI 13.1 выйдет не для всех смартфонов. Очевидно, что прошивку получат флагманы, а вот выйдет ли MIUI 13.1 для других моделей — непонятно.