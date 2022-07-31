Xiaomi начала тестировать фирменную прошивку на самой свежей Android 13

Какие нововведения реализованы в MIUI 13.1 пока не ясно. Также есть мнение, что MIUI 13.1 выйдет не для всех смартфонов. Очевидно, что прошивку получат флагманы, а вот выйдет ли MIUI 13.1 для других моделей — непонятно.