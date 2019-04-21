Xiaomi начнёт ставить NFC в недорогие смартфоны

Бюджетные смартфоны Redmi давно подвергаются критике за отсутствие у них удобнейшей опции бесконтактной оплаты, которую обеспечивает технология NFC. Однако суббренд Xiaomi, судя по всему, решил исправить недочёт.

Один из пользователей китайской соцсети Weibo спросил у главы Redmi, будет ли новый флагман Redmi 855 поддерживать NFC. Вейбинг ответил утвердительно.

Так, на сегодняшний день, известно, что бюджетный флагман Redmi будет работать на процессоре Snapdragon 855, иметь стандартный разъём для наушников и NFC. Также ходят слухи о тройной камере и сканере в дисплее. Официальная презентация нового смартфона ожидается в мае.