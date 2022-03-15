Xiaomi наконец-то анонсировала международную версию Xiaomi 12 Pro

Устройство не претерпело каких-либо изменений в сравнении с версией для родного рынка компании. Здесь всё также установлен 6,73-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p.

В основу Xiaomi 12 Pro лёг чип топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. При этом оперативной памяти в нём от 8 до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ. Отметим также, что ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4600 мАч. Есть и быстрая зарядка: проводная на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт.