Xiaomi наконец-то анонсировала международную версию Xiaomi 12 Pro

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Xiaomi наконец-то анонсировала международную версию Xiaomi 12 ProИз интересного — цена
Спустя месяцы после релиза в Китае, Xiaomi наконец-то представила глобальную версию своего флагмана — Xiaomi 12 Pro.
Устройство не претерпело каких-либо изменений в сравнении с версией для родного рынка компании. Здесь всё также установлен 6,73-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p.
В основу Xiaomi 12 Pro лёг чип топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. При этом оперативной памяти в нём от 8 до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ. Отметим также, что ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4600 мАч. Есть и быстрая зарядка: проводная на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт.
Фотовозможности новинки также остались прежними. За них отвечает основная камера с трёмя 50 Мп модулями. Фронтальная камера — на 32 Мп.
Цена новинки ожидаемая — базовая версия Xiaomi 12 Pro будет продаваться по цене в 999 долларов.
Источник: The Verge