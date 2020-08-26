Xiaomi наконец выпустит совершенно новый смартфон под брендом Poco

На изображениях хорошо видна задняя панель смартфона. Эти рисунки не официальные, но дизайн крышки соответствует дизайну из сертификационных документов. У новинки будет четыре датчика камеры и вспышка. Спереди телефон тоже показали: в экране у него будет характерный вырез под фронтальную камеру.

Из ранних утечек известно, что предполагаемый Poco X3 получит экран частотой обновления 120 Гц. Также смартфон будет располагать аккумулятором ёмкостью 5160 мАч. Эта особенность и дизайн задней крышки дают повод думать, что Xiaomi готовит к выходу по-настоящему новое устройство, а не перевыпуск старого. Напомним, компания ранее уже выпустила несколько смартфонов Poco, которые были переименованными существующими моделями.