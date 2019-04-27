Xiaomi намекает на скорый выход Mi A3 с новым мощным процессором

Твит был сделан после успешной встречи вице-президента с руководством Qualcomm. Скорее всего, Кумар Джейн говорит о Mi A3. В сети уже давно ходят слухи, что смартфон будет работать на Snapdragon 730. Процессор, кстати, был представлен около двух недель назад вместе с улучшенной версией Snapdragon 730G. Она выдаёт в AnTuTu почти 223 000 баллов, а Snapdragon 730 — 213 000 баллов. Это, действительно, мощные платформы.

Предполагается, что Xiaomi MI A3 будет иметь тройную основную камеру на 48-8-13 МП, один из её модулей будет сверхширокоугольным. Устройство также получит батарею ёмкостью 4000 мАч.

Пока информации о стоимости смартфона нет. Однако, судя по твиту Кумара Джейна, мы скоро узнаем, как минимум, индийские цены.