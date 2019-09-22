Xiaomi намекнула на необычную камеру в следующем флагмане

Тизер указывает на необычное устройство фронтальной камеры Mi Mix Alpha. Туманными намёками компания пытается сказать, что в смартфоне не будет ни вырезов в экране, ни выдвижного модуля. А это значит только один вариант: «фронталка» устройства будет подэкранной. Вероятно, Mi Mix Alpha станет первым серийным смартфоном с таким исполнением камеры.

На изображении девайса на слайде презентации тоже никаких вырезов в экране не видно. Дисплей, как и ожидается, «стекает» на боковые грани смартфона. Кажется, Mi Mix Alpha будет поддерживать eSIM, Face ID и NFC. Если это всё не подделка, то устройство получается ну очень интересным.

Анонс его ожидается 24 сентября.