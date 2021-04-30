Xiaomi намекнула на выход нового бюджетного смартфона для игр

Xiaomi не предоставила точные характеристики устройства, однако приложила фотографию коробки из-под него. По ней становится кое-что понятно. Смартфон получит прошивку MIUI 12.5 из коробки, некий «супердисплей», вероятно, Super AMOLED, Hi-Res Audio и камеру с основным датчиком изображения на 64 Мп. Также, судя по коробке, новая модель выйдет в трёх цветах: синем, чёрном и сером.

Не исключено, что Xiaomi снова выпустит под видом новинки переименованную уже вышедшую модель. Уже скоро компания пообещала распаковку. Будем ждать.