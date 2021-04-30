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Сегодня в 12:54
Xiaomi намекнула на выход нового бюджетного смартфона для игр
Будем ждать
Twitter-аккаунт индийского отделения Xiaomi Redmi опубликовал тизер нового бюджетного смартфона для игр. Предполагается, что это будет модель со средними характеристиками, попроще, чем вышедший недавно Redmi K40 Gaming.
Xiaomi не предоставила точные характеристики устройства, однако приложила фотографию коробки из-под него. По ней становится кое-что понятно. Смартфон получит прошивку MIUI 12.5 из коробки, некий «супердисплей», вероятно, Super AMOLED, Hi-Res Audio и камеру с основным датчиком изображения на 64 Мп. Также, судя по коробке, новая модель выйдет в трёх цветах: синем, чёрном и сером.
Не исключено, что Xiaomi снова выпустит под видом новинки переименованную уже вышедшую модель. Уже скоро компания пообещала распаковку. Будем ждать.