Xiaomi наплодила огромное количество вариантов Redmi Note 12. Но самая толковая модель из них — Redmi Note 12 Pro

Xiaomi наплодила огромное количество вариантов Redmi Note 12. Но самая толковая модель из них — Redmi Note 12 ProЗолотая середина смартфонов среднего класса
Ведущий YouTube-канала «ОБЗОРЫ без СИНТЕТИКИ» рассказал, почему из Xiaomi Redmi Note 12 стоит брать именно версию Note 12 Pro.
Смартфонов Xiaomi в линейке Note 12 очень и очень много. И среди них самый сбалансированный вариант - это Note 12 Pro 5G.
Внешне выглядит аппарат довольно стандартно. При этом он мощный, у него хорошие стереодинамики с громким и качественным звучанием. Хотя супердетализации ожидать от них не стоит.
Оснащён смартфон разъёмом для наушников, а также возможностью использовать сразу две сим-карты (а вот расширить память нельзя). Мощность зарядки в комплекте составляет 67 Вт. На 85% с ней вы сможете зарядить устройство за 30 минут.
Что касается экрана, то у него AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц. Правда, максимальная яркость у дисплея не очень большая: всего 900 нит. Вместе с тем у Note 12 Pro 5G есть поддержка Dolby Vision, Dolby Audio.
К сожалению, в требовательные игры вы сможете поиграть на этом смартфоне только на низких настройках, в игры попроще - на максимальных настройках с 60 к/с.
Нагрев при нагрузке не ощущался, а троттлинга практически не было. За 30 минут игры в Wreckfest заряд снизился на 9%.
Главная фишка камеры - это наличие оптической стабилизации. Вечером, когда освещение плохое, в ночном режиме вы можете получить очень детализированные снимки. Причём почти без шумов. Однако бликов и ореолов вокруг фонарей на фотографиях слишком много. Днём проблем с деталями и цветопередачей не было. При записи видео выявился один минус устройства: это проблемы с автофокусировкой на объектах вблизи. Сверхширокоугольный объектив имеет разрешение 8 МП и угол захвата 120 градусов. Почти во всех условиях он фотографирует одинаково. Фронтальная камера имеет 16 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G сделал большой скачок в плане качества видео по сравнению с предшественниками. В целом у этого смартфона неплохой процессор (Dimensity 1080), нормальный набор камер, стандартная автономность. Этот аппарат можно назвать типичным середняком от Xiaomi: он вас точно не разочарует, если вы купите его, но и вряд ли как-то удивит.