Xiaomi наплодила огромное количество вариантов Redmi Note 12. Но самая толковая модель из них — Redmi Note 12 Pro

Смартфонов Xiaomi в линейке Note 12 очень и очень много. И среди них самый сбалансированный вариант - это Note 12 Pro 5G.

Внешне выглядит аппарат довольно стандартно. При этом он мощный, у него хорошие стереодинамики с громким и качественным звучанием. Хотя супердетализации ожидать от них не стоит.

Оснащён смартфон разъёмом для наушников, а также возможностью использовать сразу две сим-карты (а вот расширить память нельзя). Мощность зарядки в комплекте составляет 67 Вт. На 85% с ней вы сможете зарядить устройство за 30 минут.

Что касается экрана, то у него AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц. Правда, максимальная яркость у дисплея не очень большая: всего 900 нит. Вместе с тем у Note 12 Pro 5G есть поддержка Dolby Vision, Dolby Audio.