Xiaomi нашла способ помочь природе, не убирая зарядку из коробок со смартфонами

Xiaomi написала в Twitter, что на 60% сократит использование пластика в упаковке из-под Xiaomi Mi 10T Lite. Компания начнёт свои шаги по спасению природы с Европы.

Стоит отметить, что Xiaomi было бы гораздо сложнее избавиться от зарядки в комплекте поставки, ведь у смартфонов компании есть поддержка адаптеров на 80 и даже 100 Вт. Такие найти гораздо труднее, чем 20-Вт как у iPhone.