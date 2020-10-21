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Xiaomi нашла способ помочь природе, не убирая зарядку из коробок со смартфонами
Не перестаёт троллить
Недавно Apple представила iPhone 12 и объявила, что убирает из комплекта поставки зарядное устройство и наушники. Компания объяснила это заботой о природе и надеждой на то, что адаптеры питания и так есть у каждого дома. Ситуацией, конечно, воспользовались другие производители смартфонов. Xiaomi, например, уже упомянула в своей рекламе, что никуда не будет убирать зарядку из коробки с Xiaomi Mi 10T. Теперь же китайская компания и вовсе рассказала, каким ещё способом можно помочь природе, не ущемляя при этом покупателей.
Xiaomi написала в Twitter, что на 60% сократит использование пластика в упаковке из-под Xiaomi Mi 10T Lite. Компания начнёт свои шаги по спасению природы с Европы.
Стоит отметить, что Xiaomi было бы гораздо сложнее избавиться от зарядки в комплекте поставки, ведь у смартфонов компании есть поддержка адаптеров на 80 и даже 100 Вт. Такие найти гораздо труднее, чем 20-Вт как у iPhone.