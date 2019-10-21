Xiaomi научила смартфоны самостоятельно очищаться от пыли

Об особенностях новинки Xiaomi поведала пользователям в китайской социальной сети Weibo. Оказывается, Redmi 8 может самостоятельно очищаться от пыли. При помощи звука.

Речь идёт, конечно, о пыли, которая скапливается в динамиках смартфона. В режиме очистки Redmi 8 начинает воспроизводить специальный звук, заставляющий динамик двигаться с максимальной амплитудой 30 секунд. Так пыль должно просто «выкинуть» наружу.

Напомним, Redmi 8 работает на процессоре Snapdragon 439, имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, экран диагональю 6,21 дюйма и разрешением HD+, двойную камеру с датчиками на 12 и 2 Мп. Стоит аппарат $224.