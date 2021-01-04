Xiaomi назвала дату запуска недорогого смартфона Redmi Note 9T

К сожалению, Xiaomi уже удалила твит с сообщением о дате запуска. Но журналисты запомнили, что Redmi Note 9T будет представлен 8 января в 11 часов по GMT+1. В Испании смартфон позиционируется как один самых доступных 5G-телефонов.

Ожидается, что Redmi Note 9T получит 6,53-дюймовый экран разрешением Full HD+. В качестве аппаратной основы у него выступит процессор Dimensity 800U и до 8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x.

Устройство можнт оснащаться фронтальной 13-Мп камерой и тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком. Redmi Note 9T обещают аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.