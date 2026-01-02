Телефоны
Опубликовано 02 января 2026, 13:30
1 мин.

Xiaomi назвала «нормальным» люфт кольца камеры в 17 Ultra

Это нормально
Xiaomi официально ответила на жалобы некоторых пользователей нового флагмана Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Владельцы отмечали, что кольцо управления зумом камеры имеет небольшой люфт.
© Xiaomi

Xiaomi объяснили, что это не недостаток, а «продуманная особенность конструкции». Чтобы поместить сложный механизм с 26 деталями в тонкий корпус и защитить его от последствий падений, пыли и влаги, инженеры сделали кольцо более свободным. Эта подвижность необходима для амортизации и долговечности.

Компания заявила, что механизм прошёл «множество жёстких испытаний», включая тесты на падения, влажность, перепады температур и многократное вращение. Поэтому лёгкий люфт и возможный лёгкий звук при движении кольца — это «нормально» и не влияет на работу камеры или срок службы устройства.

