Xiaomi назвала первые смартфоны, которые получат Android 12

Сейчас эти устройства проходят внутреннее тестирование, но как только это станет возможным, первыми получат Android 12.

Это:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi-Mi 11

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Пользователи, которые участвовали во внутреннем тестировании MIUI на базе новой ОС, с сегодняшнего дня смогут испытать официальную версию Android 12.

Новая операционка получила свежий дизайн, функции приватности (можно смотреть, какие приложения обращались к микрофону, камере и т.д.), увеличенные производительность и автономность.