Xiaomi назвала первые смартфоны, которые получат Android 12

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Xiaomi назвала первые смартфоны, которые получат Android 12Но когда именно, пока неясно
Вчера вечером Google официально выпустила операционную систему Android 12, хоть она ещё и не начала приходить на смартфоны. Однако в ближайшее время владельцы смартфонов Xiaomi смогут обновиться. Компания назвала, какие модели станут первыми в списке.
Сейчас эти устройства проходят внутреннее тестирование, но как только это станет возможным, первыми получат Android 12.
Это:
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi-Mi 11
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
Пользователи, которые участвовали во внутреннем тестировании MIUI на базе новой ОС, с сегодняшнего дня смогут испытать официальную версию Android 12.
Новая операционка получила свежий дизайн, функции приватности (можно смотреть, какие приложения обращались к микрофону, камере и т.д.), увеличенные производительность и автономность.