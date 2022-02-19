Xiaomi не отказалась от проблемного датчика приближения в экране даже в новейшем Redmi K50

Redmi K50 получил сенсор Elliptic Labs под названием Inner Beauty. Журналисты предположили, что Xiaomi подписала крупный контракт с компанией на поставку датчиков приближения для своих смартфонов. Поэтому Redmi K50, скорее всего, не будет последним.

Благодаря сенсорам отключаются дисплей смартфона и функции сенсорного экрана, когда пользователи подносят устройство близко к уху во время телефонного звонка. Автоматическое отключение экрана также помогает продлить срок службы батареи.

В Elliptic Labs утверждают, что датчик будет работать надёжно, но пока уверенности в этом нет.