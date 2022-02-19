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Xiaomi не отказалась от проблемного датчика приближения в экране даже в новейшем Redmi K50

Остаётся надеяться, что производитель исправил хоть что-то
Смартфоны Xiaomi уже не раз критиковали за проблемы с корректностью работы датчиков приближения. Redmi Note 11, последняя модель среднего класса, использует проблемный сенсор Elliptic Labs. Тот же датчик используется в Xiaomi Mi 11. Судя по всему, новейший Redmi K50 Gaming тоже не избавился от недостатка.
Xiaomi не отказалась от проблемного датчика приближения в экране даже в новейшем Redmi K50

Redmi K50 получил сенсор Elliptic Labs под названием Inner Beauty. Журналисты предположили, что Xiaomi подписала крупный контракт с компанией на поставку датчиков приближения для своих смартфонов. Поэтому Redmi K50, скорее всего, не будет последним.

Благодаря сенсорам отключаются дисплей смартфона и функции сенсорного экрана, когда пользователи подносят устройство близко к уху во время телефонного звонка. Автоматическое отключение экрана также помогает продлить срок службы батареи.

В Elliptic Labs утверждают, что датчик будет работать надёжно, но пока уверенности в этом нет.

Источник: XiaomiToday
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