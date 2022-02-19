Xiaomi не отказалась от проблемного датчика приближения в экране даже в новейшем Redmi K50

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Xiaomi не отказалась от проблемного датчика приближения в экране даже в новейшем Redmi K50Остаётся надеяться, что производитель исправил хоть что-то
Смартфоны Xiaomi уже не раз критиковали за проблемы с корректностью работы датчиков приближения. Redmi Note 11, последняя модель среднего класса, использует проблемный сенсор Elliptic Labs. Тот же датчик используется в Xiaomi Mi 11. Судя по всему, новейший Redmi K50 Gaming тоже не избавился от недостатка.
Redmi K50 получил сенсор Elliptic Labs под названием Inner Beauty. Журналисты предположили, что Xiaomi подписала крупный контракт с компанией на поставку датчиков приближения для своих смартфонов. Поэтому Redmi K50, скорее всего, не будет последним.
Благодаря сенсорам отключаются дисплей смартфона и функции сенсорного экрана, когда пользователи подносят устройство близко к уху во время телефонного звонка. Автоматическое отключение экрана также помогает продлить срок службы батареи.
В Elliptic Labs утверждают, что датчик будет работать надёжно, но пока уверенности в этом нет.
Источник: XiaomiToday