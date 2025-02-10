Xiaomi не отказалась от складных смартфонов, хоть год и останется без Mix Fold 5

Утечка от Digital Chat Station перечислила предстоящие китайские складные телефоны, включая Oppo Find N5, Honor Magic V4, Vivo X Fold 4 и Huawei Mate X7, но не упомянула Mix Fold 5. Это привело к предположениям, что Xiaomi отходит от складных телефонов в стиле «книжка». Однако другой источник утверждает, что Xiaomi все еще разрабатывает такие складные устройства и может вернуться к ним в 2026 году.

Рынок складных устройств, как пишут аналитики, смещается в сторону «легких конструкций», а не флагманских складных устройств «все в одном» с высочайшей производительностью, камерами и временем автономной работы. Эта тенденция затрагивает и другие бренды: сообщается, что Vivo в этом году может выпустить только X Fold 4, отказавшись от Pro-версии.