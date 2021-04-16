Телефоны
Сегодня в 15:13
Xiaomi не попала в топ-3 производителей смартфонов у себя на родине
А Huawei тем временем опускается всё ниже
Исследователи из Counterpoint Research раскрыли лидеров китайского рынка смартфонов. Впервые в истории компания vivo возглавила топ вендоров. А вот Xiaomi не попала даже в тройку лучших.
В период с 8 по 14 марта 2021 года vivo превзошла своего ближайшего конкурента OPPO. Завоевать первое место компании помогли бюджетные модели Y3 и S9.
На третьем месте оказалась Huawei, которая неизбежно теряет свои позиции под гнётом санкций США. Изменения показателей продаж отражено на этом графике:
Counterpoint Research
Xiaomi мы среди тройки лидеров не видим. В совокупности Huawei, OPPO и vivo занимают 60% рынка смартфонов. А один Huawei на третьем месте — 15-процентную долю. То есть можно сделать вывод, что доля Xiaomi меньше 15% у себя на родине.