Xiaomi не попала в топ-3 производителей смартфонов у себя на родине

В период с 8 по 14 марта 2021 года vivo превзошла своего ближайшего конкурента OPPO. Завоевать первое место компании помогли бюджетные модели Y3 и S9.

На третьем месте оказалась Huawei, которая неизбежно теряет свои позиции под гнётом санкций США. Изменения показателей продаж отражено на этом графике: