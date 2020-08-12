Xiaomi не выпустит флагманские смартфоны с рекордной зарядкой за пределами Китая

Вчера были показаны две модели смартфонов: Mi 10 Ultra с поддержкой 120-ваттной зарядки и Redmi K30 Ultra — «убийца» флагманов с экраном частотой обновления 120 Гц и доступной ценой.

Источники издания GSMArena в Xiaomi сообщили журналистам, что и Mi 10 Ultra, и Redmi K30 Ultra будут эксклюзивами для Китая. Вероятнее всего, их не станут продавать на глобальном рынке. Дебют устройств под брендом Poco тоже был исключён.

По какой причине Xiaomi приняла такое решение, не сообщается.