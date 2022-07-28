Xiaomi не закончила с раскладушками: Mix Fold 2 получил сетевую лицензию

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Xiaomi не закончила с раскладушками: Mix Fold 2 получил сетевую лицензиюАнонс не за горами
Помимо серии Redmi K50S, Xiaomi готовит к выпуску еще один флагман на Snapdragon 8+ Gen1 - Mix Fold2. На фоне приближения анонса аппарат официально получил сетевую лицензию, номер модели продукта 22061218C.
Из информации, указанной в сетевом сертификате, внутренний экран MIX Fold2 имеет размер 8 дюймов, разрешение 2,5K, частоту обновления 120 Гц, он оснащен технологией LTPO, поддерживает интеллектуальную настройку частоты обновления. Внешний экран имеет размер 6,5 дюймов, также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет поставляться в двух комплектациях: 12 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ.
Также можно увидеть схему внешнего вида смартфона:
Ожидается, что MIX Fold2 будет оснащен камерой Leica, как и серия Xiaomi 12S. Кроме того, Xiaomi Mix Fold2 и Redmi K50S будут иметь оболочку MIUI 13.
Анонс и релиз складного смартфона возможен уже в августе.
Источник:SparrowsNews
Автор:Максим МногословныйТеги: