Xiaomi обеспечит совместимость Apple Watch с телефонами на базе Android

Согласно сообщениям, полученным в Weibo от Digital Chat Station, Xiaomi рассматривает возможность сделать свои устройства совместимыми с техникой Apple, включая Apple Watch. Если это удастся, то пользователи Xiaomi смогут подключаться к Apple Watch, которые всегда были ограничены iPhone.

Этот шаг последовал за недавним запуском Xiaomi 15-й серии, которая уже может взаимодействовать с продуктами Apple, такими как Mac, iPhone и iPad. Среди функций — зеркальное отображение экранов телефонов на компьютерах Mac и удобная передача файлов между устройствами.

Xiaomi может разработать приложение или использовать существующее ПО для поддержки этой совместимости. Хотя подробности пока неясны.