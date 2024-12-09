Xiaomi обеспечит совместимость Apple Watch с телефонами на базе Android

Опубликовано 09 декабря 2024, 21:001 мин.
Xiaomi обеспечит совместимость Apple Watch с телефонами на базе AndroidЕсли всё пройдет гладко
Apple Watch не поддерживают Android, что вынуждает пользователей покупать iPhone или использовать часы отдельно от смартфона. Однако Xiaomi может предложить решение.
Согласно сообщениям, полученным в Weibo от Digital Chat Station, Xiaomi рассматривает возможность сделать свои устройства совместимыми с техникой Apple, включая Apple Watch. Если это удастся, то пользователи Xiaomi смогут подключаться к Apple Watch, которые всегда были ограничены iPhone.
Этот шаг последовал за недавним запуском Xiaomi 15-й серии, которая уже может взаимодействовать с продуктами Apple, такими как Mac, iPhone и iPad. Среди функций — зеркальное отображение экранов телефонов на компьютерах Mac и удобная передача файлов между устройствами.
Xiaomi может разработать приложение или использовать существующее ПО для поддержки этой совместимости. Хотя подробности пока неясны.