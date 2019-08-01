Xiaomi обманула покупателей своего нового игрового смартфона

К сожалению, на деле результаты тестов Black Shark 2 Pro в AnTuTu показали куда более скромные 456,5 тыс баллов. Об этом стало известно благодаря постам в китайской социальной сети Weibo — именно там пользователи повально стали выкладывать результаты бенчмарков. На данный момент в сети нет результатов тестов игрового смартфона от Asus — Asus ROG Phone 2, а потому пока сложно сказать, чей смартфон мощнее.
Напомним, что Xiaomi Black Shark 2 Pro работает на базе новейшего процессора Snapdragon 855 Plus, что и позволило ему стать одним из самых мощных смартфонов на сегодняшний день.