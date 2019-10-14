Xiaomi объяснила использование слабого процессора в новых смартфонах Redmi

Кроме того, Snapdragon 439 производится по 12-нанометровому техпроцессу, а Snapdragon 625 — по 14-нанометровому. Из-за этого первый процессор потребляет меньше энергии. А значит экономит заряд аккумулятора.

Так что, может пользователям и не стоит разочаровываться в Redmi 8.