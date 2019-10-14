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Xiaomi объяснила использование слабого процессора в новых смартфонах Redmi
Всё не так уж трагично
Недавно Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 8. Он получил однокристальную систему Snapdragon 439, хотя предыдущий Redmi 7 работал на платформе классом выше — Snapdragon 632. Многие удивились данному обстоятельству, потому топ-менеджер Xiaomi объяснил решение компании.
Как рассказал глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), компания изучала возможности разных платформ при создании Redmi 8. Специалисты обнаружили, что Snapdragon 439 внезапно по производительности догнала Snapdragon 625. Топ-менеджер даже показал «пруфы» из AnTuTu:
ITHome
Кроме того, Snapdragon 439 производится по 12-нанометровому техпроцессу, а Snapdragon 625 — по 14-нанометровому. Из-за этого первый процессор потребляет меньше энергии. А значит экономит заряд аккумулятора.
Так что, может пользователям и не стоит разочаровываться в Redmi 8.
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