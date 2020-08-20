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Сегодня 17:18
Xiaomi объяснила, как заряжает смартфоны за 40 минут
Раскрыла изменения в схеме
Xiaomi опубликовала видео, на котором объяснила, как ей удалось зарядить смартфон с аккумулятором ёмкостью 4500 мАч всего за 40 минут. Для этого использовалась 50-Вт зарядное устройство.
Согласно ролику, одним из основных факторов, который позволил Xiaomi внедрить данную технологию, был такой: компания изменила раскладку использующихся DC-DC преобразователей, которые могут понижать или повышать напряжение. Их установили параллельно, а не последовательно.
Благодаря этому схема стала более эффективной. Параллельное расположение преобразователей обеспечивает КПД в 98,6% (при последовательном этот показатель равен 94%).
Кроме того, Xiaomi использовала новые материалы для коннекторов, что тоже повысило эффективность. Также сама батарея была разделена на две части по 2250 мАч для увеличения скорости зарядки.