Xiaomi объяснила, как заряжает смартфоны за 40 минут

Согласно ролику, одним из основных факторов, который позволил Xiaomi внедрить данную технологию, был такой: компания изменила раскладку использующихся DC-DC преобразователей, которые могут понижать или повышать напряжение. Их установили параллельно, а не последовательно.

Благодаря этому схема стала более эффективной. Параллельное расположение преобразователей обеспечивает КПД в 98,6% (при последовательном этот показатель равен 94%).

Кроме того, Xiaomi использовала новые материалы для коннекторов, что тоже повысило эффективность. Также сама батарея была разделена на две части по 2250 мАч для увеличения скорости зарядки.