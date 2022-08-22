Xiaomi объявила большие скидки на смартфоны перед школьным сезоном

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Xiaomi объявила большие скидки на смартфоны перед школьным сезономДо 4 сентября
Xiaomi объявила распродажу «К учёбе готовы!». В её рамках можно с хорошими скидками купить смартфоны и другие устройства. Акция началась сегодня, 22 августа, и продлится до 4 сентября.
Так, можно со скидкой в 4000 рублей купить недорогой смартфон Redmi 10C за 13 990 рублей вместо 17 990. А POCO X4 Pro 5G (8 ГБ + 256 ГБ) и вовсе подешевел на 21 тысячу рублей — стоит теперь 29 990.
Больше всего скинул в цене флагман Xiaomi 12 (12 ГБ + 256 ГБ). Вместо 114 990 рублей стоит теперь 75 990.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.