Xiaomi объявила быструю распродажу смартфонов Redmi Note 9

На mi.com сегодня можно купить российскую официальную версию Redmi Note 9 Pro за 19 990 рублей. Предлагается версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон доступен в трёх цветах. Скидка получилась 4000 рублей. У Redmi Note 9 Pro есть 64-Мп камера, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч, которого хватает на 147 часов воспроизведения музыки, а также процессор Snapdragon 720G.

Модель Redmi Note 9 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти пока получила скидку 3500 рублей. Стоит теперь 13 490 рублей. Этот смартфон оснащён четырьмя камерами и модулем NFC для бесконтактной оплаты.