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17:21, 28 марта 2023
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Xiaomi объявила ценовую войну OnePlus в Китае

И другим брендам

Сегодня во время презентации смартфона Redmi Note 12 Turbo компания Xiaomi объявила ценовую войну OnePlus. Дело в том, что новинка является конкурентом OnePlus Ace 2V, но стоит дешевле.

Xiaomi объявила ценовую войну OnePlus в Китае

Фото: Unsplash

Как сказал генеральный директор бренда Redmi Лу Вейбинг на презентации, «если вы хотите войны, пусть начнутся ценовые войны среди смартфонов». Xiaomi считает, что для продвижения инноваций в отрасли необходима здоровая конкуренция, пишет источник.

Для наглядности Вейбинг сравнил цены на Redmi Note 12 Turbo и OnePlus Ace 2V прямо во время выступления:

Xiaomi объявила ценовую войну OnePlus в Китае

Gizmochina

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi
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#OnePlus
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