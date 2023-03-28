Xiaomi объявила ценовую войну OnePlus в Китае

Как сказал генеральный директор бренда Redmi Лу Вейбинг на презентации, «если вы хотите войны, пусть начнутся ценовые войны среди смартфонов». Xiaomi считает, что для продвижения инноваций в отрасли необходима здоровая конкуренция, пишет источник.

Для наглядности Вейбинг сравнил цены на Redmi Note 12 Turbo и OnePlus Ace 2V прямо во время выступления: