Xiaomi объявила ежегодную крупнейшую распродажу смартфонов и других устройств

Акционные цены можно увидеть на сайте Mi.com, Aliexpress Tmall, OZON, Wildberries, Ситилинк и Онлайнтрейд. Распродажа начнётся 9 ноября и продлится до 14 ноября 2021 года.

Покупатели смогут приобрести моющий робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop по сниженной на 6000 рублей цене. Смартфон Mi 11 Lite получит скидку в 5000 рублей, а Redmi 9 в версии 64 ГБ — в 4000 рублей.

Как сообщила Xiaomi, уже сейчас на Mi.com идёт подготовка к 11.11, и доступен широкий выбор скидок и розыгрышей. Подробности о распродаже и все скидки можно увидеть на сайтах магазинов-участников.