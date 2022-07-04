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Xiaomi объявила летнюю распродажу со скидками на смартфоны до 25 тысяч рублей

До 12 июля
Xiaomi объявила 4 июля в России летнюю распродажу, которая продлится до 12 июля. В её рамках можно будет купить различные смартфоны по сниженной цене.
Xiaomi объявила летнюю распродажу со скидками на смартфоны до 25 тысяч рублей

Так, со скидкой 4000 рублей можно приобрести Redmi Note 10 Pro — за 24 990. POCO M4 Pro в комплектации 6 ГБ + 128 ГБ предлагают за 20 990 рублей вместо 34 990. Скидку в 20 тысяч рублей получила модель POCO X4 Pro 5G с 256 ГБ памяти — стоит теперь 30 990.

Самое большое снижение цены коснулось Xiaomi 12 — флагман можно купить за 89 990 рублей вместо 114 990 (- 25 000).

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.

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