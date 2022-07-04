Xiaomi объявила летнюю распродажу со скидками на смартфоны до 25 тысяч рублей

Так, со скидкой 4000 рублей можно приобрести Redmi Note 10 Pro — за 24 990. POCO M4 Pro в комплектации 6 ГБ + 128 ГБ предлагают за 20 990 рублей вместо 34 990. Скидку в 20 тысяч рублей получила модель POCO X4 Pro 5G с 256 ГБ памяти — стоит теперь 30 990.

Самое большое снижение цены коснулось Xiaomi 12 — флагман можно купить за 89 990 рублей вместо 114 990 (- 25 000).

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