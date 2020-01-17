Xiaomi объявила о создании ещё одного отдельного бренда, как Redmi

В твите Кумар Джейн написал, что сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы Poco мог стать независимым брендом. Это является лишним подтверждением тому, что работа над преемником Pocophone F1 ведётся. Сегодня представитель Xiaomi уже подтвердил разработку, но не назвал сроки выпуска смартфона.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что от Xiaomi отделился Redmi. Тогда основатель Xiaomi объяснил решение разницей в позиционировании смартфонов, выпускаемых под марками Redmi и Mi. С тех пор отдельный бренд создал большое количество доступных устройств.