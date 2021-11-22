Xiaomi объявила распродажу в честь «Чёрной пятницы» в России

Распродажа проходит в официальном онлайн-магазине Mi.com. Помимо скидок будут доступны и различные подарки. Например, смартфон Xiaomi 11T можно будет купить на 5000 рублей дешевле, а также получить беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro всего за 1 рубль. А при покупке Xiaomi 11 Lite 5G NE можно сэкономить 5000 рублей и получить также за 1 рубль фитнес-трекер Mi Smart Band 6 NFC.

Скидки действуют не только на смартфоны. Цена робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop снизилась до 15 990 рублей (вместо 20 990 рублей).

Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке.