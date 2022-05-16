Xiaomi объявила распродажу в России со скидками до 20 тысяч рублей

Такая скидка будет предоставлена на флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro. Его можно будет купить за 114 990 рублей вместо 134 990. Кроме того, в подарок за один рубль можно будет получить часы.

Для тех, кому нужен смартфон подешевле, тоже есть варианты. Например, Redmi Note 10S получил скидку в 6000 рублей и продаётся за 21 990. А Redmi Note 10T вообще можно купить за 17 990 рублей. Модель Poco X4 Pro 5G в комплектации 8 ГБ + 256 ГБ получила скидку в 16 тысяч рублей и доступна сейчас за 34 990 рублей вместо 50 990.

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