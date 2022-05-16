Xiaomi объявила распродажу в России со скидками до 20 тысяч рублей

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Xiaomi объявила распродажу в России со скидками до 20 тысяч рублейМожно выгодно купить смартфоны
Xiaomi объявила распродажу «Всё для умного дома» в России. Она продлится с16 по 29 мая. В её рамках будут доступны и смартфоны по сниженной цене. Скидки достигают 20 тысяч рублей.
Такая скидка будет предоставлена на флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro. Его можно будет купить за 114 990 рублей вместо 134 990. Кроме того, в подарок за один рубль можно будет получить часы.
Для тех, кому нужен смартфон подешевле, тоже есть варианты. Например, Redmi Note 10S получил скидку в 6000 рублей и продаётся за 21 990. А Redmi Note 10T вообще можно купить за 17 990 рублей. Модель Poco X4 Pro 5G в комплектации 8 ГБ + 256 ГБ получила скидку в 16 тысяч рублей и доступна сейчас за 34 990 рублей вместо 50 990.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.