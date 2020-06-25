Xiaomi объявила скидки на базовый Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC

По сниженной цене можно купить две версии устройства — с 3 ГБ + 64 ГБ памяти и с 4 ГБ + 128 ГБ. Первый смартфон продаётся со скидкой по умолчанию за 15 490 рублей вместо 16 990 рублей, а второй — за 17 490 рублей вместо 18 990 рублей. Однако можно ещё ввести промокод «LEGEND618» и получить дополнительную скидку в 1000 рублей. То есть смартфоны будут стоить 14 490 рублей и 16 490 рублей. Устройства доступны в трёх цветах: белом, зелёном и сером.

Redmi Note 9 оснащён процессором MediaTek Helio G85 и четверной камерой, которая включает в себя основной датчик на 48 Мп. Смартфон также имеет аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и модуль NFC для бесконтактной оплаты.