Xiaomi объявила скидки на смартфоны до 5000 рублей

Акция «11.11 Мега-распродажа» продлится до 10 ноября, 23:59 по московскому времени. Скидку 5000 рублей получил смартфон Xiaomi Mi 10. Теперь он стоит 64 990 рублей вместо 69 990. Такая же скидка предлагается на телевизоры серии Mi TV 4A и 4S диагональю 32 и 43 дюйма, а ещё на робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop P. Его можно купить за 26 990 рублей.

Смартфон Redmi Note 9, например, продаётся за 13 990 рублей вместо 16 990. Вместе с некоторыми смартфонами Xiaomi предлагает в подарок аксессуары.