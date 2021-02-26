Xiaomi объявила скидки на смартфоны в честь 8 марта

Акция началась сегодня, 26 февраля, и продлится до 10 марта. Xiaomi уточняет, что с 1 марта на телевизоры TV 4S 55 будет распространяться скидка в 6000 рублей.

Со скидкой в 2500 рублей можно купить смартфон POCO X3 NFC. Теперь он стоит 17 490 рублей. Скидка в 4000 рублей распространяется на модель Mi 10T с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Также в подарок за 1 рубль можно получить фитнес-трекер и наушники. Сам же смартфон стоит 40 990 рублей. Mi 10T Pro тоже участвует в распродаже с такой же скидкой. Оценён в 45 990 рублей.

Redmi Note 9 тоже предлагают со скидкой в 2000 рублей. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.